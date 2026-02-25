Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, presentó su renuncia ante la Asamblea General de Venezuela. También dejó su cargo Alfredo Ruiz, designado como “defensor del pueblo”, cargo semejante al de ombudsman.

Renuncia Williams Saab como fiscal de Venezuela

Durante la sesión de la Asamblea Nacional, el presidente Jorge Rodríguez señaló que había recibido el informe de la renuncia de ambos funcionarios:

La Asamblea recibió comunicaciones firmadas, en primer lugar, por el ciudadano Tarek William Saab, quien presenta su renuncia al cargo de Fiscal General de la República.

Los dos funcionarios habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031. Al respecto, Rodríguez mencionó que no hay en este momento un vicefiscal en el Ministerio Público que pueda asumir el cargo de Williams Saab y señaló que se nombrará temporalmente un encargado para ambos puestos.

Tarek Williams Saab declaró el viernes sobre la Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez, que contempla la liberación de presos políticos desde 1999:

Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando.

Por su parte, Zair Mundaray, exfiscal venezolano que se encuentra en el exilio, declaró:

Termina el ciclo de horror, destrucción y crímenes de Tarek William Saab.

¿Quién Es Tarek Williams Saab, quien renunció a la fiscalía general de Venezuela?

Tarek Williams Saab comenzó su carrera política siendo líder estudiantil en los años ochenta. En 1993, siendo defensor de derechos humanos en Caracas, presentó un proyecto de amnistía para defender a los responsables del golpe de estado de 1992, comandado por Hugo Chávez. Su intervención fue crucial para el indulto que otorgó el presidente venezolano Rafael Caldera al año siguiente.

Desde entonces, su destino político estaría vinculado al de Hugo Chávez. Presidió la Comisión de Derechos Humanos durante la redacción de la constitución de 1999 elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente, fue diputado nacional y gobernador del estado de Anzoátegui.

Acusado de corrupción, así como de colaborar en la represión ejercida contra adversarios políticos, Tarek Williams Saab está entre los funcionarios que han sido sancionados por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos.

Este último país le acusó de “socavar la democracia y los derechos humanos” en Venezuela. También fue sancionado por Colombia, país al que tiene prohibida la entrada.

Aunque ha sido una figura central del chavismo, fueron conocidas sus rencillas con Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela. De ahí que ante la aprobación de la Ley de Amnistía se presumiera que el funcionario abandonaría el cargo como fiscal.

Además de su carrera política, Tarek Willliams Saab ha desarrollado una carrera paralela como escritor. En 2025, la editorial Monte Ávila presumió que el poemario Un tren viaja al cielo de la media noche, escrito por el funcionario, había sido el libro más vendido durante la Feria del Libro de Caracas.

