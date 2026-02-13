Trump Anuncia que Planea Visitar Venezuela

Este viernes, 13 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció su intención de visitará Venezuela.

Voy a hacer una visita a Venezuela.

A pesar del anuncio, el mandatario estadounidense no dio fecha para su visita a Venezuela. Sin embargo, aseguró que la relación de Estados Unidos con el país latinoamericano es "lo mejor posible".

Cabe recordar que Trump ordenó una operación militar en Venezuela el pasado 3 de enero, que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la intervención más grave en la región desde la remoción de Manuel Noriega de Panamá en 1989.

Trump reconoce gobierno de Delcy Rodríguez

Donald Trump enfatizó que Washington reconoce al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un "muy, muy buen trabajo".

En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos.

"Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo excelente. Y la relación es sólida", añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada.

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno de Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la exvicepresidenta chavista y asegurado que la Casa Blanca está supervisando a su Ejecutivo.

El republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

"El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar", explicó Trump, refiriéndose al rol que están jugando las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en el procesamiento de crudo pesado, que es el que se produce principalmente en Venezuela.

El secretario de Energía, Chris Wright, realizó esta semana una importante visita a Venezuela para reunirse con Rodríguez y hoy mismo el Departamento del Tesoro aprobó nuevas licencias que relajan aún más las restricciones existentes para que petroleras no venezolanas operen en el país caribeño.

¿Ataques terrestres en México contra cárteles del narcotráfico?

Donald Trump fue cuestionado sobre si consideraba aún ordenar ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico en México, Colombia y Venezuela, a lo que respondió:

No se preocupen por eso.

Cabe recordar que en diciembre pasado, Trump dijo que ese sería el siguiente paso en la estrategia contra los cárteles en el hemisferio occidental.

Con información de N+ y agencias.

