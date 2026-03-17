Final del Clásico Mundial de Beisbol entre EUA y Venezuela: Cuándo y Dónde Verla

Este lunes 16 de marzo Venezuela derrotó 4-2 a la invicta Italia en Miami y se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de Beisbol.

A la Vinotinto le espera un partido de alta tensión ante el anfitrión, Estados Unidos.

Venezuela, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y selló la remontada con tres anotaciones seguidas en la séptima entrada.

Estados Unidos por su parte, hizo valer el domingo dos jonrones conectados por Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada para vencer por 2-1 a República Dominicana y pasar por tercera vez consecutiva a la gran final.

¿Cuándo es la final del Clásico Mundial de Beisbol?

El partido decisivo se jugará este martes 17 de marzo de 2026 en el loanDepot park, en Miami Florida.

Horario

El horario de este evento se tiene programado para las 20:00 horas hora local y las 18:00 horas, hora de México.

¿Dónde ver?

La final del Clásico Mundial de Beisbol la podrás ver en México por Canal 9, TUDN y ViX Premium.

En esta ocasión el local para el partido por el campeonato será el anfitrión Estados Unidos, ya que ganó el sorteo que fue necesario debido a que tiene el mismo récord con Venezuela en este torneo de 5-1.

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Con información de EFE y AFP

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