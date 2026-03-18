FGR Indaga Qué Causó Incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de este miércoles 18 de marzo que indaga las causas del incendio en la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que dejó cinco personas muertas.

"La Fiscalía General de la República lleva a cabo todas las diligencias que sean necesarias para conocer las causas que originaron lo ocurrido", señaló.

En un comunicado, la dependencia ministerial señaló que agentes periciales se encuentra en el lugar de los hechos realizando entrevistas y revisando cámaras de vigilancia.

"(Se) lleva a cabo las investigaciones correspondientes, luego de un incendio registrado al interior de una refinería ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.

"La Fiscalía Federal en Tabasco ordenó la presencia de policías federales ministeriales, a efecto de que acudieran al lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección, realizar entrevistas a testigos y recabar videos de cámaras de seguridad", indicó.

De ahi que se dio intervención a peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), expertos en las materias de criminalística de campo, fotografía forense, incendios y explosiones, así como mecánica y eléctrica.

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