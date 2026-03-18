Un buque ruso transportaría en este momento más de 700 mil barriles de petróleo hacia Cuba. El petrolero Anatoly Kolodkin, que ya había sido previamente sancionado, se encontraría en el camino para adentrarse y cruzar el Atlántico.

El sistema eléctrico de Cuba ha convulsionado y dejado a oscuras a millones de personas, en medio de un cerco energético de Estados Unidos.

de ha convulsionado y dejado a oscuras a millones de personas, en medio de un cerco energético de El último apagón generalizado en la isla se prolongó por casi 30 horas.

Noticia relacionada: Cuba Reconecta su Red Eléctrica casi 30 Horas después de Apagón Masivo

Buque petrolero ruso estaría llevando 700 mil barriles a Cuba

El buque petrolero cargó 730 mil barriles en el puerto de Primorsk, de donde zarpó el pasado 8 de marzo. Actualmente, el barco ruso habría salido del Canal de la Mancha para adentrarse en el Atlántico, según muestran servicios de rastreo marítimo.

El Anatoly Kolodkin tendría una eslora (longitud) de 250 metros y una manga (ancho máximo) de 46 metros. De acuerdo con la firma de análisis marítimos Kpler, el buque, que es propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, habrá de arribar al puerto de Matanzas, al norte de Cuba, alrededor del 23 de marzo.

Cabe señalar que este buque ha sido objeto de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

Video: ¿Qué Pasa en Cuba y Cuál Debe Ser la Reacción de México al Respecto?

Un segundo barco podría estar llevando en este momento petróleo hacia la isla. Se trata del buque Sea Horse, que navega con bandera de Hong Kong. Este petrolero cargó cerca de 200 mil barriles de diésel desde otro buque, a finales de enero frente a Chipre.

El barco abandonó el Mediterráneo el pasado 13 de febrero. Desde entonces ha seguido una ruta errática y extremadamente lenta, que le ha posicionado a mil 500 kilómetros de la isla al día de hoy.

Cerco energético a Cuba recrudece la atrofia de su economía

Cuba recibió petróleo por última vez el pasado 9 de enero, cuando Petróleos Mexicanos entregó un cargamento, a pocos días de la detención de Nicolás Maduro. Tras la caída de la URSS, Cuba entró en una dilatada crisis económica conocida como el “Periodo Especial”.

Video: ¿Qué Está Pasando en Cuba? Crisis, Apagones y Protestas Inundan la Isla

Hacia la primera década del siglo XXI, con la llegada del chavismo al poder, Cuba estrechó lazos con Venezuela y comenzó a recibir grandes cantidades de petróleo. Tras la captura de Nicolás Maduro, y ante las presiones de Estados Unidos, el régimen castrista ha enfrentado un cerco energético que ha recrudecido la atrofia de la economía cubana.

En medio de la emergencia, el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció nuevas medidas de apertura económica, pero el secretario de Estado Marco Rubio las ha calificado de insuficientes.

Historias recomendadas:

Con información de AFP