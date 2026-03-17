Díaz-Canel Acusa a EUA de Amenazar "Casi a Diario" con Derrocar al Gobierno de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este martes 17 de marzo de 2026 a Estados Unidos de amenazar reiteradamente con derrocar por la fuerza el orden constitucional de la isla.

Vía la red social X, el mandatario cubano dijo que Estados Unidos usa como "pretexto" las "duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas".

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"Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos", añadió Díaz-Canel.

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Guerra económica contra Cuba

En la misma publicación, el también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba señaló que "solo así se explica la feroz guerra económica" que se aplica como "castigo colectivo contra todo el pueblo".

Por lo anterior, "ante el peor escenario", Díaz-Canel subrayó que "cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

Restablecen casi por completo el suministro eléctrico

La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que su red eléctrica quedó completamente reconectada este martes por la noche, casi 30 horas después del apagón nacional que sufrió la víspera, el sexto en 18 meses.

Una breve nota de la UNE indicó que se logró interconectar las quince provincias cubanas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la provincia Pinar del Río (extremo oeste) hasta las tres más orientales, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, las últimas por enlazar.

No obstante, la UNE explicó que, pese a este hito, aún se mantienen los cortes del servicio en amplias zonas de la isla debido a la baja capacidad de generación de energía.

Con información de: EFE y N+

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