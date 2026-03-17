Desarmar a Cárteles y Frenar Tráfico de Armas, Es Prioridad: Dice Embajador de EUA en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó en sus redes sociales, hoy 17 de marzo de 2026, que para el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbuam, frenar el tráfico ilegal de armas y desarmar a los cárteles es una prioridad.

Para @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, frenar el tráfico ilegal de armas y desarmar a los cárteles es una prioridad. Este caso es un ejemplo más del compromiso del presidente Trump para desarticular las redes de tráfico de armas y llevar a los criminales ante… https://t.co/J7z78W3iWb — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 18, 2026

Esto sucede luego de compartir la investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en Del Río y San Antonio en el que resultó en una sentencia de 15 años de prisión federal y una multa de 15 mil dólares para un contrabandista mexicano de armas de fuego, mientras que sus cómplices esperan sus sentencias.

El diplomático estadounidense aseguró que “dicho caso es un ejemplo más del compromiso del presidente Trump para desarticular las redes de tráfico de armas y llevar a los criminales ante la justicia. Trabajando juntos, fortalecemos la seguridad de nuestras naciones”

Con información de N+

HVI

