Escuelas Cercanas a Refinería Dos Bocas No se Reubicarán: "Tenemos que Aprender a Convivir"

El pasado 4 de febrero, N+ Focus reveló que la Refinería Olmeca en Dos Bocas se ha convertido en una pesadilla para los vecinos de Paraíso, Tabasco, donde la obra ha causado contaminación, incluso, pone en riesgo la salud de los niños, ya que 500 alumnos de la primaria Abías Domínguez conviven a escasos metros de la refinería.

La titular de la Secretaría de Educación Pública de Tabasco, Patricia Iparrea, indicó en entrevista a medios que la educación está garantizada para todos, por lo que los padres de los alumnos que consideran que están en peligro, pueden cambiarlos de plantel.

Es lo que decimos: si estuviera, como dicen, tan contaminado, aunque te muevas a 500 metros, a un kilómetro, eso es también. Y tampoco, pues no pudiéramos hacer una escuela que sea hermética

