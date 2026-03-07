Embajador Ronald Johnson Reconoce a México por Detención de Roberto ‘Beto’ ‘N’

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció a las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República, por la detención de Roberto ‘Beto’ ‘N’.

Indicó en un mensaje en su cuenta de X que acciones como esta demuestran la fortaleza de la cooperación al compartir información y trabajar juntos para desmantelar redes criminales.

Precisó que juntos bajo el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se está asegurando que quienes trafican con drogas y amenazan a las comunidades, enfrenten la justicia.

Detención

El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos detuvo en Guanajuato, a Roberto ‘Beto’ ‘N’, asociado con el Cartel del Golfo y buscado por su participación en el contrabando de cargamentos de diferentes drogas.

La detención fue anunciada este viernes por el HSI y la Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de ejecutar un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Salamanca, Guanajuato, de acuerdo con un comunicado oficial.

Al detenido se le acusa de traficar varios cargamentos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia Estados Unidos.

Con información de EFE

