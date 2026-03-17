Incendio en Barda Perimetral de Refinería Olmeca Hoy: Pemex Informa Cómo Están Instalaciones

La mañana de hoy, 17 de marzo de 2026, se registró un incendio en el perímetro de la Refinería Olmeca, en el municipio de Paraíso, Tabasco, lo que desató la movilización inmediata de los servicios de emergencia.

En un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que el incendio ocurrió alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca, e indicó que la conflagración ya fue sofocada.

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¿Cómo están las instalaciones?

En videos difundidos en redes sociales se observaron las columnas de humo y el fuego que se generó desde las instalaciones industriales.

De acuerdo con Pemex, las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales.

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Esto ocasionó el incendio

Petróleos Mexicanos agregó en su comunicado que, de acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona.

“Pemex continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental”, manifestó.

En la zona, se pudo observar a personal de emergencia realizando las labores para controlar el fuego.

📍Sofoca Pemex incendio alrededor de barda perimetral de la Refinería Olmeca.



Comunicado regional: https://t.co/CTgMrPuamA pic.twitter.com/OrzzLzaPSB — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

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spb