Fuerte Incendio Consume Bodega de Muebles en la Comunidad de Coyula, en Tonalá

Se registró un fuerte incendio en una bodega de muebles ubicada en los cruces de la calle Juárez y la privada Hernández, en la comunidad de Coyula, del municipio de Tonalá, lo que ha generado una intensa movilización de bomberos.

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Las llamas se extendieron hasta un domicilio particular, por lo que incluso bomberos de Guadalajara llegaron al lugar de los hechos para apoyar con la sofocación del incendio.

Autoridades piden a civiles que se alejen de la zona

Autoridades correspondientes se encargaron de colocar un cerco para evitar que las personas se acercaran debido a los riesgos existentes. Sin embargo, algunos de los ciudadanos se negaron a abandonar la zona, ya que afirmaron que eran vecinos.

Se observó una columna de humo negro tras el incendio, la cual se alcanzaba a apreciar desde el Nuevo Periférico y la zona de la autopista. Se estima que se puede ver desde diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Cabe señalar que la zona de Coyula está sobre camino a Matatlán y el Nuevo Periférico. Se presume que la calidad de aire empeore debido a las emisiones del humo negro.

El Titular de la Policía de Tonalá, explicó que aparentemente, en la bodega hay acumulación de madera y llantas.

"Está contigua a una finca, los compañeros están haciendo las labores para mitigar, controlar y enfriar, de momento continúan ahí. Estamos atendiendo las indicaciones de Protección Civil, nos pidieron hacer un cerco para hacer el retiro de personas, pero lo demás son personas que se encuentran todavía en su domicilio, que no corren peligro", dijo el Comisario de Tonalá.

Alejandra Parra / N+

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