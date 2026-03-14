Fuerte Incendio en Recicladora de la Colonia La Noria en Tonalá

Un incendio registrado la tarde de este sábado en una chatarrera ubicada en el cruce de las calles La Vereda y La Noria, en la colonia La Noria del municipio de Tonalá, provocó la movilización de diversas corporaciones de emergencia y la activación de una alerta atmosférica por parte de autoridades ambientales.

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El siniestro fue dentro de un predio utilizado como recicladora, con una extensión aproximada de 200 por 200 metros. En el sitio, las llamas comenzaron a consumir principalmente cajas de refrigeradores, llantas y otros materiales acumulados en la chatarrera, lo que generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Fue necesario el apoyo de diversas corporaciones

Elementos del cuerpo de Bomberos de Tonalá acudieron inicialmente para combatir el fuego; sin embargo, debido a la magnitud del incendio se solicitó el apoyo de corporaciones de municipios cercanos. Al operativo se sumaron Bomberos de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y El Salto, además de personal de la Protección Civil del Estado de Jalisco.

Tras varios minutos de labores coordinadas, las autoridades informaron que el incendio quedó confinado dentro del predio, por lo que no existe riesgo de propagación hacia viviendas o negocios cercanos.

SEMADET activó una alerta atmosférica

Debido a la gran cantidad de humo generada por la quema de materiales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (SEMADET) activó una alerta atmosférica en el municipio de Tonalá.

La medida preventiva abarca principalmente las zonas de San Gaspar de las Flores, La Noria, Los Amiales, fraccionamiento Urbi Montecarlo, Jardines del Prado, Residencias El Prado y colonias aledañas, donde la concentración de humo podría afectar la calidad del aire.

Se recomienda evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas. En caso de presentar molestias respiratorias, acudir a recibir atención médica.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras que los trabajos de enfriamiento y control del incendio continúan por parte de las corporaciones de emergencia.

JDRV / N+

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