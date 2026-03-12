Muere Conductor de Carroza Fúnebre tras Chocar en Tlajomulco; Llevaba un Cuerpo Dentro

El director de una funeraria murió cuando llevaba el cuerpo de un difunto en una carroza después de que chocó contra un tráiler sobre la carretera a Morelia, a la altura del kilómetro 40, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre estaba conduciendo la carroza sobre la zona antes mencionada, mientras en su carroza estaba trasladando el cuerpo de una mujer de la tercera edad para embalsamar, sin embargo, al ir a exceso de velocidad, chocó contra un camión que aparentemente le cortó el paso en plena vía.

Acompañante sobrevivió al choque

El cofre y el toldo de la carroza quedaron debajo de la caja del tráiler, mientras que el conductor terminó sin vida y prensado entre los hierros retorcidos, no obstante, una persona que lo acompañaba, vivió para contarlo.

Este accidente ocasionó que el tráfico colapsara principalmente en el sentido hacia Acatlán de Juárez y municipios de la región.

Agentes de la Guardia Nacional se hicieron presentes para intentar agilizar el tráfico. El cuerpo que llevaban a embalsamar quedó dentro del coche fúnebre junto con el cadáver del director funerario.

Familiares de las víctimas estuvieron en espera del mando y conducción de parte del agente del Ministerio Público.

Miguel Zaragoza / N+

