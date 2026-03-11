Secretaría de Salud Jalisco Analiza la Calidad del Agua en Guadalajara; Este fue el Resultado

Han realizado un muestreo del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así lo confirmó Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud Jalisco.

Noticia relacionada: Vecinos de la Colonia Vallarta Norte Reportan Mala Calidad del Agua Potable en Guadalajara

De acuerdo con Héctor Raúl Pérez, el estudio abarcó un aproximado de 270 muestras donde se hace un monitoreo habitual, esto para determinar qué contiene el agua potable del estado.

¿Qué resultados arrojó el muestreo?

Tras el muestreo, se encontró un incremento en la concentración de cloro, lo cual no afecta directamente a la salud, según Héctor Raúl Pérez.

“Hay un estudio de aproximadamente 270 muestras de agua de lugares donde se hace el monitoreo habitual y lo que encontramos en estos momentos es solamente un incremento en la concentración de cloro”, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud

Sin embargo, ante los constantes reportes de los ciudadanos que denuncian recibir agua potable de mala calidad, de colores amarillentos y cafés, además de tener un olor extraño, mencionó que será necesario realizar estos muestreos directamente en colonias afectadas para poder determinar si afecta a la salud de los ciudadanos.

“En el monitoreo que hicimos de estas 270 muestras no encontramos metales pesados como mercurio, arsénico, plomo, etcétera, para tranquilidad de la población”, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud

Cabe mencionar que no se encontraron bacterias conocidas como coliformes, situación que se monitorea principalmente en plantas potabilizadoras de agua.

A pesar de que algunas personas han presentado irritación en la piel, manchas o granos, al momento, autoridades informaron que no es necesario anunciar una alerta epidemiológica en el estado de Jalisco por la mala calidad del agua que recibe la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas:



