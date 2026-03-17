¿Quiénes Son las Víctimas del Incendio Ocurrido en el Exterior de la Refinería Olmeca de Pemex?

Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una actualización sobre el incidente ocurrido en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, donde el desborde de aguas aceitosas debido a las fuertes lluvias provocó una ignición en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

De acuerdo con los reportes institucionales, el saldo final del siniestro es de cinco personas fallecidas.

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¿Quiénes son las personas que perdieron la vida en el incidente?

Pemex confirmó el fallecimiento de cinco personas a causa de estos hechos. Entre las víctimas se encuentran:

Una trabajadora de Pemex, que perdió la vida en el lugar.

Cuatro trabajadores de una empresa externa que prestaba servicios en el área.

La petrolera estatal expresó sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y aseguró que se mantiene la colaboración con las autoridades correspondientes para determinar las causas exactas del incidente a través del área de Salvaguardia Estratégica.

Pemex Confima 5 Muertos por Incendio en Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco

¿La refinería Olmeca opera con normalidad?

Pemex reiteró que la operación de la refinería Olmeca continúa de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura luego del incidente ocurrido al exterior de sus instalaciones.

"Derivado de las condiciones generadas por el evento, el fuego alcanzó la barda perimetral de la instalación; sin embargo, no afectó la infraestructura, que opera con normalidad", detalló la empresa estatal.

Asimismo, la empresa reiteró que el suceso ya se encuentra controlado y no representa un riesgo adicional para la población ni para el resto del personal de la planta.

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