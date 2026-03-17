Pemex Confirma 5 Muertos por Incendio en Perímetro de la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco

Petróleos Mexicanos informó, se registraron víctimas por el incendio que se detectó hoy a las 6:00 horas., alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca.

En un comunicado informó la muerte de cinco personas y brinda atención a los lesionados.

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Petróleos Mexicanos (Pemex) confirma que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

"Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex".

VIDEO: Pemex Confirma 5 Muertos por Incendio en Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco

Al momento, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores; personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Asimismo, brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento.

En un primer comunicado, Pemex informó que, sofocó un incendio que se detectó a las 6:00 horas., alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca.



En ese momento indicó que de acuerdo con las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona.

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