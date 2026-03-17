Emboscan y Asesinan a José Luis Gómez Sixto, Expresidente Auxiliar de Santa Cruz Acapa en Puebla

La noche del domingo 15 de marzo se registró un hecho violento en la carretera estatal Tehuacán–Teotitlán, a la altura de San Pablo Tepetzingo, en el municipio de Tehuacán en Puebla. La víctima fue identificada como José Luis Gómez Sixto, expresidente de la junta auxiliar de Santa Cruz Acapa.

El hombre fue ejecutado con disparos de arma de fuego, mientras viajaba en su vehículo. La víctima presuntamente era perseguida por sujetos quienes se desplazaban a bordo de otro automóvil.

José Luis Gómez Sixto Murió en la Carretera Tehuacán-Teotitlán en Puebla

Durante la persecución se escucharon más de 10 detonaciones de arma de fuego en la zona. El hombre intentó huir de sus agresores, sin embargo, fue alcanzado y atacado a balazos, hasta que perdió la vida en el lugar.

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Matan a balazos a José Luis Gómez Sixto en José Luis Gómez Sixto en San Pablo Tepetzingo

Tras el ataque, se registró una fuerte movilización de elementos de la policía municipal y de otras corporaciones de seguridad, para tratar de ubicar a los homicidas pero no los hallaron.

Este martes habitantes de Santa Cruz Apulco, junta auxiliar del municipio de Tehuacán, Puebla. recibieron el cuerpo de José Luis Gómez Sixto, expresidente auxiliar, quien fue asesinado a balazos la noche del domingo en la carretera estatal Tehuacán–Teotitlán.

Llegaron los restos de José Luis Gómez Sixto a Santa Cruz Acapa. Foto: Carolina Espinoza

De acuerdo con reportes, sujetos armados interceptaron a la víctima mientras circulaba por dicha vía y le dispararon en repetidas ocasiones.

Despiden a José Luis Gómez Sixto en Santa Cruz Acapa

Familiares, amigos y pobladores recibieron el cuerpo entre muestras de dolor y exigencias de justicia para quien era considerado un hombre de campo, criador de ganado y activista social.

José Luis Gómez Sixto fue reconocido en la comunidad por participar en diversas causas sociales y tenía cercanía con habitantes. Autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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Con información de Genaro Zepeda y Ehécatl Mello

JAPR