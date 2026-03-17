Asesinan a Balazos a un Hombre Afuera de Locales Comerciales en Amozoc, Puebla

Este martes 17 de marzo de 2026 un hombre fue asesinado a balazos afuera de unos locales comerciales ubicados en la inspectoría Casa Blanca del municipio poblano de Amozoc.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades locales, dicho homicidio ocurrido sobre la calle 16 de Septiembre se trataría presuntamente de un ataque directo.

Noticia relacionada: Un Hombre Murió por Tres Puñaladas en el Cuello en Calles de Puebla

Asesinan a balazos a un hombre en inspectoría Casa Blanca de Amozoc, Puebla

Fue durante la mañana de este martes que se reportó el homicidio de un hombre afuera de unos locales comerciales en la inspectoría Casa Blanca de la demarcación antes mencionada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Amozoc, la muerte del sujeto se derivó presuntamente de un ataque directo, prometiendo dar más detalles conforme avancen las investigaciones.

Al momento ya se encuentra personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y asegurar la zona mediante los protocolos establecidos.

Asesinan a joven cerca de Val’Quirico en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJ) investiga el asesinato de un joven en límites de los municipios de Zacatelco y Santa Isabel Tetlatlahuca, cerca del complejo turístico Val’Quirico.

El hallazgo fue reportado el pasado 16 de marzo sobre el Camino Real del Trabajo, a la altura de la colonia Domingo Arenas, detrás de una gasolinera.

Dos Muertos por Enfrentamiento Armado en La Herradura en Tlaxco, Tlaxcala

La víctima de entre 20 y 25 años presentaba disparos en la cabeza, por lo que autoridades investigan el móvil como ejecución.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ