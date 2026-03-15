Un Hombre Murió por Tres Puñaladas en el Cuello en Calles de Puebla

Un hombre de aproximadamente 36 años de edad fue asesinado de tres puñaladas a la altura del cuello en la calle Hermenegildo Galeana de la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la ciudad de Puebla.

Reportes policiacos señalan que el hombre padecía alcoholismo y que minutos antes había participado en una riña donde lo hirieron de muerte, a la altura del domicilio marcado con el número 12922.

Policías confirmaron el homicidio en colonia Guadalupe Hidalgo. Foto: Vecinos Guadalupe Hidalgo

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Paramédicos y policías estatales acudieron a atender el reporte, pero al llegar, el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima vestía sudadera de color azul rey, playera de color blanco, pantalón tipo cargo camuflajeado de color negro con gris, boxer de color gris con blanco, calzado tipo tenis color negro.

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El asesinato ocurrió alrededor de la medianoche del sábado 14 de marzo en la Colonia Guadalupe Hidalgo. El suceso ya se investiga como homicidio calificado.

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Con información de Cristóbal Lobato

JAPR