Muere Adulto Mayor Mientras Compraba Pan de Fiesta frente a una Clínica en Puebla

Un hombre perdió la vida mientras compraba pan de fiesta en la esquina de la Avenida del Roble y Las Torres en los portales de Amalucan, cerca de la clínica 55 del IMSS al norte de la ciudad de Puebla.

La noche de este 13 de marzo un hombre de aproximadamente 83 años de edad llegó al puesto ambulante de venta de pan para adquirir una pieza cuando de manera repentina se desvaneció.

Testigos señalan que intentaron reanimarlo y solicitaron el apoyo de emergencias, pues el hombre aparentemente estaba sufriendo un ataque cardiaco.

Hombre muere por un presunto paro cardiaco frente a la Clínica 55 del IMSS en Puebla

Paramédicos arribaron a la zona ubicada frente a la Clínica 55 del IMSS y atendieron al adulto mayor, sin embargo, no se pudo hacer nada para salvar su vida y confirmaron su fallecimiento por presuntas causas naturales.

A decir de los presentes, el hombre estaba acompañado de una mujer de la tercera edad quien aparentemente era su pareja, la cual mostró su tristeza al ver que la persona ya no estaba con vida.

En el lugar colocaron veladoras como parte de la tradición que busca iluminar el alma del fallecido; Minutos más tarde arribaron elementos de seguridad para acordonar la zona.

El Servicio Médico Forense (Semefo) procedió a realizar el levantamiento de cadáver, mientras vecinos de la zona se notaban concertados por la situación.

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¿Qué hacer si una persona está teniendo un paro cardiaco?

Si detectas que una persona está sufriendo un paro cariaco es fundamental llamar de inmediato al número de emergencias 9-1-1 y comenzar con una reanimación cardiopulmonar (RCP).

Es importante poner a la persona boca arriba en una superficie firme, después debes poner una mano en el centro del pecho y la otra encima. Presiona hacia abajo con fuerza (al menos 5 cm) y realizar compresiones rápidas y fuertes, permitiendo que el pecho se eleve completamente entre compresiones.

¿Cómo Dar Reanimación Cardiopulmonar?, Bomberos Explican

La reanimación cardiopulmonar no se debe interrumpir hasta que llegue el personal médico especializado, esta acción puede llegar a salvar vidas.

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Con información de N+

MCS