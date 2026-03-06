Muere Joven Motociclista que Fue Arrollado por una Camioneta en Vía Atlixcáyotl de Puebla
La víctima perdió la vida en un hospital debido a la gravedad de las heridas por la volcadura de una camioneta en Vía Atlixcáyotl cerca de la caseta de cobro.
César Cuamani, el joven motociclista arrollado por una camioneta la madrugada del viernes 6 de marzo en la lateral de la Vía Atlixcáyotl, a la altura del municipio de San Andrés Cholula, perdió la vida en un hospital privado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
César, quien tenía 25 años de edad, fue trasladado de urgencia a un nosocomio tras el accidente; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, ya que sufrió traumatismo craneoencefálico severo.
Fallece César Cuamani tras ser arrollado por camioneta en Vía Atlixcáyotl de Puebla
De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió sobre la lateral de la Vía Atlixcáyotl, a unos metros de la caseta de cobro, cuando una camioneta que circulaba sobre Bulevar de los Reyes con sentido a la ciudad de Puebla embistió al motociclista.
Tras el impacto, la unidad se salió de la cinta de circulación, chocó contra un poste, un pino y una malla ciclónica, para finalmente volcar sobre la banqueta.
Jóvenes presuntamente alcoholizados provocan muerte a motociclista en Puebla
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al motociclista y lo trasladaron de emergencia a un hospital, mientras que policías viales aseguraron al conductor de la camioneta, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol junto a sus acompañantes.
En el lugar se realizaron los peritajes correspondientes, en tanto personal de emergencias trabajó en el retiro de objetos dañados y en las labores para evitar otro accidente en la zona.
El caso ha generado indignación entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes exigen que se apliquen sanciones ejemplares a los responsables de este hecho que cobró la vida de César.
Con información de Genaro Zepeda
