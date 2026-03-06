Muere Joven Motociclista que Fue Arrollado por una Camioneta en Vía Atlixcáyotl de Puebla

César Cuamani, el joven motociclista arrollado por una camioneta la madrugada del viernes 6 de marzo en la lateral de la Vía Atlixcáyotl, a la altura del municipio de San Andrés Cholula, perdió la vida en un hospital privado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

César, quien tenía 25 años de edad, fue trasladado de urgencia a un nosocomio tras el accidente; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, ya que sufrió traumatismo craneoencefálico severo.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió sobre la lateral de la Vía Atlixcáyotl, a unos metros de la caseta de cobro, cuando una camioneta que circulaba sobre Bulevar de los Reyes con sentido a la ciudad de Puebla embistió al motociclista.

Tras el impacto, la unidad se salió de la cinta de circulación, chocó contra un poste, un pino y una malla ciclónica, para finalmente volcar sobre la banqueta.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al motociclista y lo trasladaron de emergencia a un hospital, mientras que policías viales aseguraron al conductor de la camioneta, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol junto a sus acompañantes.

En el lugar se realizaron los peritajes correspondientes, en tanto personal de emergencias trabajó en el retiro de objetos dañados y en las labores para evitar otro accidente en la zona.

El caso ha generado indignación entre ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes exigen que se apliquen sanciones ejemplares a los responsables de este hecho que cobró la vida de César.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR