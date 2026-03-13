Abandonan un Cuerpo Sin Vida al Interior de una Maleta en una Vivienda de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla aseguró un departamento ubicada en el municipio de Cuautlancingo, donde este 12 de marzo fue abandonada una maleta con un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Un fuerte olor a putrefacción que salía del domicilio ubicado en el Andador Turín de la junta auxiliar de Sanctorum, alarmó a los vecinos, quienes solicitaron la presencia de las autoridades policiales para indagar su origen.

Al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública y de Cuautlancingo, quienes al ingresar al inmueble localizaron una maleta envuelta en cobijas, donde en su interior había el cuerpo sin vida de un hombre, quien aparentemente presentaba signos de violencia.

Vivienda es asegurada tras hallazgo de un cuerpo sin vida en Puebla. Foto: N+

Investigan homicidio de un hombre en una vivienda del Andador Turín en Cuautlancingo

Elementos del Servicios Médico Forense (Semefo) fue notificado para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios; El cadáver fue trasladado al laboratorio forense para poder practicarle la necropsia de ley para revelar la causa de la muerte.

La agencia del Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación número 116 de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, con el fin de esclarecer los hechos y ubicar al responsable.

Investigan homicidio de un hombre en Cuautlancingo, Puebla. Foto: N+

Hasta el momento no han dado detalles sobre la identidad de la víctima, sin embargo, se sabe que al exterior de la vivienda había una lona en donde se ofrecían servicios de reparación de celulares.

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Un hombre fue localizado sin vida al interior de un motel en Puebla

El pasado 6 de marzo fue localizado sin vida un hombre de 52 años de edad al interior del Motel Jacarandas ubicado en la colonia Cleotilde Torres, al norte de la ciudad de Puebla.

Trabajadores del motel ingresaron a la habitación y se percataron que la persona aparentemente ya no contaba con signos vitales por lo que solicitaron el apoyo del cuerpo de emergencias.

Localizan el Cuerpo sin Vida de un Hombre en una Bolsa de Plástico en Puebla

Al lugar arribaron paramédicos y confirmaron que el hombre ya había fallecido por lo que policías municipales acordonaron la zona mientras se llevaban acabo las diligencias correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla realiza las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento del masculino, sin embargo, se reservaron a dar detalles sobre el caso.

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Con información de Ehécatl Mello

MCS