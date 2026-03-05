Frustran Robo de Vehículo y se Desata Balacera; Hay un Muerto y un Detenido en Puebla

La mañana de este 5 de marzo sujetos despojaron a una persona de su vehículo, sin embargo, las Fuerzas Armadas lograron frustrar el robo en el municipio de General Felipe Ángeles dejando como saldo a una persona sin vida, un detenido y una camioneta asegurada.

De acuerdo los hechos, los cuerpos de seguridad recibieron el reporte del robo de una unidad por lo que Policías Municipales y Estatales desplegaron un operativo.

Los agentes lograron ubicar la unidad en la movilización de reacción inmediata, sin embargo, los delincuentes comenzaron a atacar a balazos a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de General Felipe Ángeles luego de que se desatara una persecución y balacera entre los delincuentes y policías por el robo de un vehículo.

Luego de varios minutos de este enfrentamiento, un hombre presuntamente responsable de este delito, fue abatido por los oficiales, mientras que otro masculino logró ser detenido.

La Policía Estatal y Municipal procedió al aseguramiento de dos armas cortas y una camioneta Jeep de color negro, mismas que serán investigadas para determinar responsabilidades.

De manera coordinada autoridades federales, estatales y municipales, permanecen en el lugar de los hechos y de manera paralela se reforzó la presencia operativa en la zona, mediante patrullajes preventivos y acciones de vigilancia.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre fallecido, y de la persona detenida, sin embargo, se espera que en el transcurso del día las autoridades den más detalles de este caso.

Detienen a Jonathan "N" presunto generador de violencia en la Mixteca Poblana

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a Jonathan "N" identificado como generador de violencia en la Mixteca Poblana. La detención ocurrió en la localidad de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla, durante acciones de vigilancia.

Jonathan "N" de 29 años de edad se encontraba en posesión de un arma de fuego, además, la Policía Estatal Preventiva le aseguró diez cartuchos útiles calibre nueve milímetros y una motocicleta de color azul con negro, sin placas de circulación.

El ahora detenido quedó a disposición de la autoridad ministerial competente, a fin de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

