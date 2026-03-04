Detienen a Sujeto por el Presunto Homicidio de un Hombre en Tlaxcala

Este miércoles 4 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de Erick “N” por ser presunto responsable del homicidio de un hombre en el municipio tlaxcalteca de San Pablo del Monte.

El detenido habría agredido a la víctima hasta la muerte en compañía de otras personas en el Barrio de San Bartolomé, ubicado en la demarcación antes mencionada.

Noticia relacionada: Imputan a Sujeto que Presuntamente Mató a Disparos a Mujer tras Resistirse a un Asalto en Puebla

Detienen a Erick “N” por el homicidio de un hombre en San Pablo del Monte, Tlaxcala

La Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala, detuvo a Erick “N” por ser el presunto responsable del delito de homicidio calificado, ocurrido en el municipio de San Pablo del Monte.

Los hechos se registraron en el barrio de San Bartolomé, donde el imputado, acompañado de otras personas, habría agredido físicamente a un hombre, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Agentes de investigación de la FGJ Tlaxcala cumplimentaron dicho mandato judicial en San Pablo del Monte, informándole al sujeto sus derechos como persona detenida.

Sentencian a asesinos de periodista Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán, Puebla

Este miércoles esclarecieron el asesinato del exfuncionario y periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández ocurrido en el municipio de Tehuacán, Puebla; José Francisco "N" y Jesús Armando "N" recibieron una sentencia de más de 46 años en prisión por el homicidio calificado.

El 23 de mayo de 2023 los hoy sentenciados iban a bordo de una motocicleta sobre la calle Alhuelican en el Fraccionamiento Villas Agua Blanca, cuando interceptaron a su víctima.

Hombre Asesinado en Carnaval Infantil de San Mateo Ayecatl en Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala

Aproximadamente a las 13:27 horas, Marco Aurelio Ramírez fue atacado a balazos cuando se encontraba al interior de su vehículo, a solo unos metros de su vivienda, posteriormente los sujetos huyeron a un rumbo desconocido.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ