Detienen a Sujeto que Presuntamente Mató a Mujer durante Asalto en Junta Auxiliar de Puebla

La noche de este viernes 20 de febrero de 2026 se dio a conocer la detención de Luis Brandon “N”, presunto responsable del homicidio de una mujer en Ignacio Zaragoza, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El hoy detenido habría llegado a la colonia 2 de Abril, donde la víctima revisaba una falla mecánica de su automóvil e intentó asaltarla, pero al resistirse al robo le disparó quitándole la vida.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) puso a disposición de la autoridad judicial a un hombre como presunto responsable del delito de homicidio doloso en agravio de una joven, por hechos ocurridos en la colonia 2 de Abril, del municipio de Puebla.

De acuerdo con la información recabada, este viernes se reportó un asalto en la intersección de la calle 5 de Febrero y 32 Sur, donde una mujer perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego y una menor de edad resultó lesionada.

Derivado de las primeras investigaciones y del seguimiento a las características del probable agresor, elementos de la Policía Municipal de Puebla lograron la detención de un hombre identificado como Luis Brandon "N", quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

La FGE inició la carpeta de investigación y llevó a cabo diligencias como el levantamiento de cadáver, procesamiento del lugar de los hechos, intervenciones periciales, localización de cámaras de videovigilancia y la práctica de la necropsia de ley, con el objetivo de fortalecer la investigación y esclarecer el caso.

Los reportes preliminares indican que el vehículo en el que viajaba la víctima identificada como Paulina, junto con una amiga, presentó una falla mecánica en la intersección de la calle 5 de Febrero y 32 Sur.

Al bajarse para revisar fueron agredidas por sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta. Se sabe que la mujer iba armada y repelió el ataque, sin embargo, por las lesiones de impactos de bala perdió la vida.

Con información de N+

GMAZ