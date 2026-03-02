Imputan a Sujeto que Presuntamente Mató a Disparos a Mujer tras Resistirse a un Asalto en Puebla

Este lunes 2 de marzo de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Luis Brandon “N” por presuntamente matar a disparos a una mujer luego de que se resistió a un asalto en la colonia 2 de Abril de Ignacio Zaragoza, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

Cabe destacar que el hoy imputado fue detenido el pasado 20 de febrero, el mismo día que habría cometido el homicidio, y lesionado a una adolescente que se encontraba acompañando a la víctima.

Noticia relacionada: Detienen a Sujeto que Presuntamente Mató a Mujer durante Asalto en Junta Auxiliar de Puebla

Mujer es asesinada tras resistirse a un asalto en colonia 2 de Abril de Puebla

De acuerdo con la investigación, el 20 de febrero de 2026, aproximadamente a la 01:50 horas, una mujer se encontraba en compañía de una adolescente cuando Luis Brandon "N" presuntamente llegó para despojarlas de sus pertenencias.

Ante la resistencia de las víctimas, habría lesionado a la adolescente y disparado en diversas ocasiones en contra de la mujer, provocándole la muerte, siendo detenido durante la noche de esa misma fecha.

Matan a Balazos a Mujer durante Asalto en Calle 15 Oriente de Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza en Puebla

Vinculan a proceso a Luis Brandon “N” por homicidio en junta auxiliar Ignacio Zaragoza de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó este lunes que obtuvo la vinculación a proceso de Luis Brandon "N", por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, hechos ocurridos en la colonia 2 de Abril de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza en el municipio de Puebla.

Derivado de los datos de prueba presentados, se le impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ