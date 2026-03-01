Matan a Hombre durante Riña por Desaparición de un Tanque de Gas en Tehuacán, Puebla

Este sábado 28 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 27 años de prisión contra Juan Germán “N” y Daniel “N” por el homicidio de un hombre durante una riña.

Los hoy sentenciados agredieron físicamente a la víctima hasta quitarle la vida durante una discusión por la desaparición de un tanque de gas en el municipio poblano de Tehuacán.

Juan Germán “N” y Daniel “N” asesinan a un hombre durante una riña en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró que la autoridad judicial dictara sentencia condenatoria en contra de Juan Germán "N" o Juan "N" y Daniel "N", por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre.

Los hechos ocurrieron en abril de 2020, en un domicilio del municipio de Tehuacán, cuando la víctima sostuvo una discusión con los hoy sentenciados tras cuestionarlos por la desaparición de un tanque de gas. La confrontación derivó en una agresión física en la que intervinieron ambos responsables.

La autoridad judicial impuso a cada uno una pena de 27 años y seis meses de prisión, además del pago de la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.

Daniel Bautista “N” asesinó con un objeto punzocortante a un hombre en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

Este mismo sábado la FGE Puebla obtuvo sentencia condenatoria en contra de Daniel Bautista “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 18 de abril de 2020, en un domicilio ubicado en la colonia Santa Bárbara, junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la ciudad de Puebla, donde la víctima se encontraba acompañada del hoy sentenciado.

En ese lugar, Daniel Bautista “N” atacó a la víctima con un objeto punzocortante, causándole una herida penetrante en el tórax que le provocó un traumatismo torácico y hemotórax, lesiones que derivaron en la pérdida de la vida. Tras la agresión, el responsable huyó del sitio.

La autoridad judicial impuso a Daniel Bautista “N” una pena de 23 años y nueve meses de prisión, además del pago de la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.

