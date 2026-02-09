Sujeto Asesinó a Balazos a un Hombre Durante una Fiesta en Huauchinango, Puebla

Un hombre identificado como Alejandro "N" fue acusado de homicidio calificado en agravio de un hombre ocurrido durante una fiesta en el salón "Rock Party" ubicada en la colonia Centro del municipio de Huauchinango, Puebla.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) arrojaron que el acusado sostuvo un altercado con la víctima por lo que presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó, provocándole lesiones que desencadenaron su muerte.

Alejandro "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial luego de diversos datos de prueba y, una vez concluidas las etapas procesales, que duraron más de cuatro años, se obtuvo una sentencia condenatoria.

Noticia relacionada: Suman Tres Expolicías en Prisión por Secuestro y Asesinato de Cuatro Personas en Puebla

Hermana de la víctima agradece justicia para Carlos "N" luego de que su asesino fue sentenciado a prisión

Katherin Cano, hermana de la víctima, compartió en sus redes sociales un mensaje agradeciendo a las autoridades, entre ellas a la Fiscal Idamis Pastor Betancourt por su intervención; Además, agradeció públicamente a los testigos del homicidio quienes declararon lo hechos, siendo parte fundamental para poder esclarecer el caso. Esto mencionó.

Gracias Dios por darme las fuerzas de seguir luchando para hacerle justicia a mi hermano (...) gracias a los testigos que tuvieron la valentía de ir a declarar y señalar directamente al asesino.

Sentencian con 22 años en prisión a Alejandro "N" por homicidio en Huauchinango, Puebla.

Derivado a los hechos ocurridos el 27 de julio de 2021, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso una pena privativa de la libertad de 22 años, así como el pago de la reparación del daño moral y material en contra de Alejandro "N" quien fue señalado como culpable del homicidio calificado en agravio de Carlos Alfredo "N".

A pesar de que la familia de la víctima señaló que hubo presuntas irregularidades, este 8 de febrero de 2026 se logró esclarecer el caso y obtener justicia para la muerte del huauchinanguense.

Asesinan a un taxista en carretera de Huauchinango, Puebla

El pasado 26 de enero un taxista de 54 años de edad fue asesinado a balazos en la carretera estatal 109, en el municipio de Huauchinango, Puebla.

Disparan contra un Taxista A Bordo de su Unidad en Puebla

El ataque ocurrió a la altura de la comunidad de Michuca, el cual dejó sin vida a Manuel "N" quien conducía un taxi perteneciente al sitio Hidalgo. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS