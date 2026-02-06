Un Adulto Mayor Fue Asesinado por su Propio Hijo al Interior de su Casa en Tlaxcala

Un hombre de la tercera edad fue asesinado por su propio hijo en la ranchería La Lodera perteneciente a la comunidad de Las Rosas en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala.

La hermana del agresor e hija de la víctima dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo del hombre sin vida de 63 años de edad por lo que se registró una movilización policial. Policías de Tlaxco arribaron para constatar los hechos y posteriormente un equipo de peritos y agentes del Instituto de Ciencias Forenses, junto con la Policía de Investigación realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver.

Investigan homicidio de un hombre ocurrido en Tlaxco, Tlaxcala. Foto: X @ciudadano_pue

Mujer declara que su hermano posiblemente asesinó a su padre en Tlaxco, Tlaxcala

En ese momento la mujer reveló que el principal sospechoso del asesinato de su padre podría ser su hermano, por lo que autoridades iniciaron una carpeta de investigación con ayuda de ese testimonio. De acuerdo a esta versión, el presunto homicida de 27 años de edad vivía con la víctima, y anteriormente ya lo había intentado agredir en el pasado.

Luego de dos años del proceso judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) esclareció el homicidio en agravio de un hombre sucedido el 2 de diciembre de 2024, su hijo Jhonatan "N" fue sentenciado a prisión luego de ser declaro como culpable.

Fiscalía de Tlaxcala declara culpable a Jhonatan "N" por homicidio en agravio de su padre ocurrido en Tlaxco

De acuerdo a las indagatorias, Jhonatan "N" ingresó a la vivienda de su padre y posteriormente lo lesionó en diversas partes del cuerpo con un objeto punzocortante hasta que finalmente le provocó la muerte.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público presentó los datos de pruebas correspondientes, logrando responsabilizar al señalado del delito de homicidio agravado por lo que fue sentenciado a 22 años y cinco meses de prisión, además, deberá realizar el pago de una multa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala refrendó su compromiso hacia la sociedad para que este tipo de delitos sean esclarecidos y obtengan sentencias con el objetivo de garantizar la procuración de justicia a las víctimas y sus familias.

Con información de N+

MCS