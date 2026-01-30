Sujetó Asesinó a Balazos a su Abuela y a un Policía Municipal en Tlaxcala

Otorgan sentencia condenatoria contra José Daniel "N" por el delito de homicidio calificado ocurrido en Tlaxcala, de acuerdo a las investigaciones, se constató que el hombre asesinó a balazos a su abuela y a un policía municipal de Tetla de la Solidaridad.

La Fiscalía General de Justicia recabó las evidencias de lo hechos ocurridos el 10 de junio de 2019 y luego de poco más de seis años, se obtuvo justicia por el doble asesinato que conmocionó a la comunidad. Esto fue lo que ocurrió.

José Daniel "N" ingresó a la vivienda de la mujer identificada como Constantina "N" en compañía de su madre, lugar ubicado en la calle Paseo de San Francisco de la comunidad de San Francisco Atexcatzingo. Las personas presuntamente querían sustraer al nieto de la víctima, sin embargo, ella se negó por lo que el hombre sacó un arma de fuego.

Noticia relacionada: Sujeto Atacó con un Cuchillo a su Abuela durante Discusión Familiar en Puebla

Hombre asesina a su abuela y a un policía municipal de Tetla de la Solidaridad en Tlaxcala

Ante los gritos de la abuela, un policía municipal que se encontraba cerca de la zona trató de auxiliar, sin embargo, el agresor disparó varias ocasiones en contra de ambos dejándolos gravemente lesionados, posteriormente el hombre se dio a la fuga y su madre logró ser detenida.

Constantina de 50 años de edad, perdió la vida en el lugar, mientras que el oficial logró ser trasladado al Hospital Regional de Tzompantepec, en donde terminó muriendo. Ante este este lamentable hecho, familiares de las víctimas lucharon por que se hiciera justicia.

Detienen a Sujeto por Robar Arma a Policía en una Plaza de Puebla

José Daniel "N" recibe sentencia condenatoria de 30 años en prisión por doble homicidio en Tlaxcala

José Daniel "N" fue detenido y por varios años llevó su procedimiento legal correspondiente; Este 28 de enero de 2026 la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala confirmó que se obtuvo una sentencia condenatoria en su contra de 30 años en prisión.

Además, la dependencia refrendó su compromiso en combatir la impunidad y garantizar que quienes cometan delitos enfrenten la justicia conforme a la ley.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS