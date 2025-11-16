Muere Policía Estatal en Enfrentamiento Armado Entre Límites de Puebla y Veracruz

La tarde de este domingo, se registró un enfrentamiento en la localidad de San José Súchil, perteneciente al municipio de Maltrata, en los límites de Veracruz y Puebla, entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y un grupo de personas armadas.



Estos hechos dejaron un elemento de la policía estatal fallecido, y el presunto robo de armamento oficial.



El incidente, registrado la tarde de este domingo, se originó tras el reporte de un asalto masivo a automovilistas en la Autopista 150D Orizaba-Puebla, a la altura de la Congregación Magueyes.



Fue cuando llegaron las fuerzas del orden que se inició una persecución que terminó en fuego cruzado varios kilómetros hacia Puebla.

Un elemento de la policía estatal resultó herido en ese instante y fue llevado al hospital regional de Río Blanco donde perdió la vida a causa de las balas recibidas en el enfrentamiento.

Hasta el momento se desconoce la identidad, y no hay algún comunicado oficial.

información en desarrollo…