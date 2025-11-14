Trabajador Muere Prensado por Estructura tras el Paso de un Tráiler en Ixtaczoquitlán, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 14 de noviembre, sobre la carretera que va del municipio de Ixtaczoquitlán a la localidad de Santana Atzacan, se reportó el fallecimiento de un trabajador mientras realizaba labores de mantenimiento en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre se encontraba realizando trabajos de obra, cuando el paso de un tráiler que circulaba por el lugar generó una fuerte vibración, lo que ocasionó el desprendimiento de parte del concreto de una guarnición.

Debido a este hecho, el material cedió de manera repentina, por lo que el trabajador quedó prensado y gravemente lesionado. Minutos más tarde, al lugar de los hechos llegaron elementos de Protección Civil, quienes le brindarían los primeros auxilios; sin embargo, al momento de su valoración, el hombre ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía Regional de Justicia tomó conocimiento de los hechos, dio fe del deceso del trabajador. Posteriormente, se comenzaron a realizar las gestiones para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde horas más tarde fue identificado como José Ramón "N", de quien se dio a conocer que contaba con domicilio en el municipio de Nogales.

En Coatzacoalcos, se reportó que un motociclista perdió la vida durante la mañana de este viernes 14 de noviembre después de haber sido impactado en calles de la colonia El Paraíso.

Según los reportes, los hechos ocurrieron en la esquina de Malecón Costero y Rufino Tamayo. El sujeto fue identificado como Alberto, de aproximadamente 50 años, de oficio carpintero, y se reportó que fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Materno Infantil, donde perdió la vida en el momento en el que era atendido.

Se informó que Alberto manejaba su motocicleta sobre las vialidades anteriormente señaladas cuando presuntamente se atravesó al paso de una camioneta, la cual, según los reportes, era conducida por una mujer cuya identidad se mantiene reservada.

Las autoridades de vialidad tomaron conocimiento de los hechos y fueron quienes se encargaron de poner a disposición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) a la conductora de la unidad.

