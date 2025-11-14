Adulto Mayor es Arrollado por Vehículo en Avenida de Veracruz; Perdió la Vida en el Lugar

Aproximadamente a las cinco de la tarde de este viernes 12 de noviembre, se registró un incidente sobre la avenida La Fragua, en el que una persona de la tercera edad habría sido arrollada por un vehículo que circulaba sobre el carril que conduce en sentido de norte a sur de la ciudad.

Los hechos se registraron sobre la avenida anteriormente citada, entre las calles Salubridad e Isabel La Católica, y debido al incidente, la zona fue acordonada, por lo que se pudo notar congestionamiento vial en dicho carril de la avenida.

Video: Hombre de la Tercera Edad Muere al Ser Atropellado en Avenida la Fragua de la Ciudad de Veracruz

A decir de testigos que presenciaron el incidente, el hombre fue impactado por el automóvil cuando se disponía a cruzar la vialidad; sin embargo, Isaac "N", conductor del vehículo de color vino implicado en el suceso, menciona que el sujeto habría salido de manera repentina, por lo que no lo vio y terminó por impactarse contra el auto.

Noticia relacionada: Motociclista Muere tras Chocar Contra una Camioneta en Coatzacoalcos, Veracruz

Se desconoce la identidad del hombre que fue arrollado por un vehículo en la avenida La Fragua

El conductor menciona que se encontraba trabajando mientras circulaba por el lugar y, debido al impacto, el techo y el parabrisas del vehículo con placas de la Ciudad de México terminaron con daños de consideración.

Al lugar de los hechos arribó la ambulancia de Bomberos Conurbados a brindar los primeros auxilios a la persona de la tercera edad que terminó tendida en el pavimento, por lo que la circulación se vio afectada por varios minutos mientras se brindaban los primeros auxilios al adulto mayor.

Sin embargo, minutos después de realizar los trabajos, paramédicos de la corporación de Bomberos Conurbados confirmaron que el hombre arrollado perdió la vida en el lugar del accidente. En tanto, el conductor se encontraba acompañado de un familiar, y presuntamente presentó una crisis nerviosa. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Historias recomendadas:

LAVR