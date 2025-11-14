Motociclista Muere tras Chocar Contra una Camioneta en Coatzacoalcos, Veracruz

En la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, se reportó que un motociclista perdió la vida durante la mañana de este viernes 14 de noviembre después de haber sido impactado en calles de la colonia El Paraíso.

El fatal accidente ocurrió en la esquina de Malecón Costero y Rufino Tamayo. El sujeto fue identificado como Alberto, de aproximadamente 50 años, de oficio carpintero, y se reportó que fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Materno Infantil, donde perdió la vida en el momento en el que era atendido.

De acuerdo con los datos aportados, Alberto manejaba su motocicleta sobre las vialidades anteriormente señaladas cuando presuntamente se atravesó al paso de una camioneta, la cual, según los reportes, era conducida por una mujer de la cual la identidad se mantiene reservada.

De los hechos anteriormente descritos tomaron conocimiento las autoridades de vialidad, quienes se encargaron de poner a disposición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) a la conductora de la unidad.

Choque entre motociclistas deja dos lesionados en la ciudad de Xalapa

Durante la mañana del pasado miércoles 12 de noviembre, se registró un accidente entre dos motociclistas ocurrido en la calle de Hortencia de la colonia Salud en la ciudad de Xalapa, justo a la altura del Auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

Los primeros reportes indicaron que el operador de la motoneta de color azul presuntamente habría realizado un corte de circulación al conductor de la motocicleta de color rojo con blanco, por lo que terminaron chocando entre sí.

Debido a esta acción, los motociclistas salieron proyectados de sus unidades. Se reportó que los afectados solo presentaron raspones y que no tuvieron lesiones de gravedad. Autoridades arribaron a la zona y por varios minutos se vio afectado el paso a la circulación vehicular saliendo de la zona de Coapexpan.

Con información de Mónica Ricardez y Denisse López | N+

LAVR