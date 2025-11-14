Ataque Armado Deja un Hombre Muerto y Otro Lesionado en Acayucan, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 14 de noviembre, se registró un ataque armado en el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz, el cual dejó como saldo un hombre sin vida y presuntamente otra persona más lesionada.

Los hechos de violencia ocurrieron en la calle Barriovero entre Nicolás Bravo e Hilario C. Salas muy cerca de la colonia Centro de dicho municipio. De acuerdo a los testigos, se escucharon varias detonaciones detonaciones de arma de fuego en el lugar.

Video: Asesinan a Hombre a Disparos en Colonia El Mangal de Minatitlán

Derivado del ataque armado, un hombre de entre los 25 a 30 años es el que resultó atacado por sujetos desconocidos. En la zona ya se desplegó un operativo policial por parte de elementos de la Policía estatal, para dar con el paradero de los presuntos responsables.

Sin embargo, hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida y de la herida, así como el móvil del ataque armado ocurrido en el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Hombres son Vinculados tras Presuntamente Colocar Manta con Amenazas en Escuela de Coatzacoalcos

Hombre muere a balazos en calles de Minatitlán

En el municipio de Minatitlán, localizado también al sur del estado de Veracruz, un hombre fue asesinado a balazos la noche del pasado jueves 13 de noviembre, en la colonia El Mangal. Los hechos de violencia ocurrieron sobre la calle 3, donde los vecinos reportaron haber escuchado al menos una decena de disparos.Paramédicos acudieron al lugar pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional (GN), mientras peritos criminalistas realizaron el levantamiento de los indicios y trasladaron del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanece como no identificado.

Historias recomendadas:

LLZH