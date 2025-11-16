Pasajeros Asaltan y Golpean con Martillo a Taxista en Córdoba, Veracruz

Un taxista identificado como Luis Felipe M., fue agredido durante un asalto cometido por dos sujetos que lo atacaron con un martillo, en hechos registrados la noche del pasado sábado 15 de noviembre, en el municipio de Córdoba, Veracruz

Los hechos violentos ocurrieron en la zona de San Nicolás, en la colonia Mira Flores, cerca del conocido colegio particular. El conductor circulaba a bordo del taxi CO-2827, cuando los dos sujetos solicitaron el servicio de forma aparentemente normal. Sin embargo, durante el trayecto lo sorprendieron golpeándolo en repetidas ocasiones con el martillo que llevaban oculto.

Video: Hombre Muere al Caerle una Estructura de Concreto en Ixtaczoquitlán Veracruz

La agresión dejó al taxista con lesiones severas en el rostro, cráneo y extremidades, por lo que fue atendido en el lugar por Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, quienes después de brindarle primeros auxilios, lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir valoración donde su estado fue reportado como reservado.

De acuerdo con el taxista agredido, sus agresores escaparon con rumbo a la zona de Fredepo y el pueblito, por lo que no lograron ser detenidos.

Asaltan farmacia en Xalapa, Veracruz

A plena luz del día, se activó la alarma tras el reporte de un asalto en una sucursal de una farmacia, ubicada sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Obrero Campesina de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

El robo fue reportado a través del número de emergencia 911, lo cual generó una fuerte movilización de cuerpos policíacos quienes se trasladaron hasta el establecimiento comercial para tomar conocimiento de los hechos y proceder a implementar un operativo en la zona.

Noticia relacionada: Conato de Incendio Provoca Movilización en Colonia Flores Magón de Veracruz

De acuerdo con los hechos, un hombre fue quien llegó de forma solitaria al establecimiento, ubicado entre las calles Francisco Rivera y la privada Virgilio Uribe ingresó para cometer el asalto a los empleados de la farmacia.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Da Silva y Denisse López | N+

LLZH