Adolescente Muere en Accidente de Moto tras Derrapar en Emiliano Zapata, Veracruz

A temprana hora de este domingo 16 de noviembre, se registró un accidente en la calle Pino Suárez, del poblado de La Estanzuela, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz donde un adolescente perdió la vida al derrapar en la moto en la que viajaba.

El joven de entre 16 y 17 años, viajaba de regreso a casa y después de una noche de convivencia con sus amigos, perdió el control de la moto y al no portar casco de seguridad, su cara cayó en el borde de la banqueta lo que le provocó una herida profunda de cráneo y cara.

Presuntamente, el joven de identidad no confirmada hasta el momento, viajaba en estado inconveniente. Paramédicos de Emiliano Zapata, acudieron a lugar del accidente para brindar la atención; sin embargo solo confirmaron que el cuerpo ya no contaba con signos vitales, familiares del adolescente llegaron al lugar para reconocer el cuerpo de su hijo.

Otro accidente se registró, pero sobre la avenida La Fragua, en el que una persona de la tercera edad murió al ser arrollado por un vehículo, que circulaba sobre el carril que conduce en sentido de norte a sur de la ciudad.

Testigos que presenciaron el accidente ocurrido en las calles Salubridad e Isabel La Católica, mencionaron que el adulto mayor fue impactado por el automóvil, cuando se disponía a cruzar la vialidad.

Por otra parte, Isaac "N", el conductor del vehículo de color vino implicado en el suceso indicó, que el sujeto habría salido de manera repentina, por lo que no lo vio y terminó por impactarse contra el auto perdiendo la vida en el lugar. La zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes en la zona, y dar inicio con el levantamiento del cuerpo.

Con información de Denisse López y Víctor Medina | N+

LLZH