Encuentran a Mujer Sin Vida Dentro de Cuarto de Motel en Las Choapas, Veracruz

La mañana de este domingo 16 de noviembre, una mujer fue encontrada sin vida dentro de un motel ubicado sobre la calle Aviación de la colonia del mismo nombre, a un costado del campo de fútbol del sector conocido como La Cadena, en el municipio de Las Choapas al sur del estado de Veracruz.

Fueron los empleados del sitio, quienes acudieron a notificar el vencimiento del tiempo de estancia y encontraron el cuerpo recargado sobre una mesa, por lo que solicitaron de inmediato, la presencia de las autoridades ministeriales y preventivas para tomar conocimiento del caso.

De acuerdo con testigos, la mujer habría ingresado al motel la noche del sábado 15 de noviembre, acompañada de un hombre y dos menores de edad; sin embargo, al momento del arribo de los elementos policiacos, ninguno de ellos permanecía en el lugar, lo que ya forma parte de las líneas de investigación.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima, ni la existencia de huellas visibles de violencia, por lo que serán las investigaciones ministeriales quienes determinen las causas de su muerte.

Hombre muere en ataque armado al sur de Veracruz

Un ataque armado en el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz, el cual dejó como saldo un hombre sin vida y presuntamente otra persona más lesionada. El ataque ocurrió en la calle Barriovero, entre Nicolás Bravo e Hilario C. Salas muy cerca de la colonia Centro de dicho municipio.

De acuerdo a los testigos, se escucharon varias detonaciones detonaciones de arma de fuego en el lugar. En dicho ataque armado, un hombre de entre los 25 a 30 años es el que resultó atacado por sujetos desconocidos. No se reportaron personas detenidas como presuntos responsables.

LLZH