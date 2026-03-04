Menor de Edad Denuncia Abuso y Logra Detención de Francisco "N" en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala aprehendió a Francisco "N" por su probable responsabilidad en el delito de violación en agravio de una menor de edad.

La víctima en compañía de sus tutores, realizó la denuncia correspondiente a las autoridades, por lo que una vez recabadas las pruebas, se otorgó la orden de aprehensión en contra del señalado.

Francisco "N" logró ser detenido en el municipio de Tetla de la Solidaridad gracias a un operativo por parte de elementos de investigación; El presunto agresor fue informado sobre sus derechos y se le notificaron las causas de su detención.

La Fiscalía continúa con las investigaciones correspondientes, mientras que Francisco "N" fue entregado a las autoridades ministeriales para continuar con su proceso legal; En caso de resultar culpable por el delito de abuso en contra de la menor, deberá pagar conforme lo dicta la ley.

Por su parte, la Fiscalía de Tlaxcala refrendó su compromiso de aplicar todo el rigor de la ley contra quien o quienes atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Detienen a Miguel "N" por presuntamente lesionar a una mujer y asesinar a un hombre en un bar de San Pablo del Monte, Tlaxcala

Miguel "N" fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala luego de presuntamente lesionar a una mujer y asesinar a un hombre al interior de un bar del municipio San Pablo del Monte.

Derivado de trabajos de inteligencia, la Policía de Investigación logró la detención del acusado por los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado; Miguel "N" fue puesto a disposición de un Juez de Control y deberá mostrar su inocencia, de lo contrario pagará los delitos conforme lo marca la ley.

A pesar de que no se dio detalles sobre la fecha en la que ocurrió este asesinato, la Fiscalía de Tlaxcala destacó que se compromete en abatir el rezago de expedientes del sistema tradicional y garantizar el acceso a la justicia.

