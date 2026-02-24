Detienen a un Sujeto que Presuntamente Abusó de Dos Mujeres en Cuautlancingo, Puebla

La tarde de este martes 24 de febrero de 2026 se dio a conocer la detención de Eduardo Rafael “N”, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de dos mujeres en el municipio poblano de Cuautlancingo.

El sujeto, originario de la ciudad de Puebla, fue arrestado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de la demarcación antes mencionada, conforme a los protocolos establecidos.

Detienen a Eduardo Rafael “N” por abuso contra dos mujeres en Cuautlancingo, Puebla

La SSCyPC de Cuautlancingo realizó la puesta a disposición de una persona del sexo masculino ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de dos personas del sexo femenino.

El detenido fue identificado ante las autoridades como Eduardo Rafael “N”, de 28 años de edad, originario de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la dependencia, la intervención se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y al debido proceso legal.

El pasado 23 de febrero se dio a conocer la sentencia de 20 años de prisión contra Orlando “N” por el abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad en el municipio poblano de Chignahuapan.

De acuerdo con la investigación, el 26 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 11:00 horas, el sentenciado agredió sexualmente a la víctima en el paraje Tlacomilco, perteneciente a la comunidad de Aquixtla.

Derivado de las pruebas presentadas por la FGE Puebla, el 18 de febrero de 2026 la autoridad judicial impuso una pena de 20 años de prisión, multa de 100 UMAs y el pago de 172 mil 870 pesos por concepto de reparación del daño moral.

