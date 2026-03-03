Muere Menor tras Presunta Negligencia Médica en Operación por Apendicitis en el IMSS Puebla

Una madre denunció una presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital General Zona No. 20 IMSS La Margarita de Puebla lo que presuntamente provocó la muerte de un adolescente de 14 años quien estaba diagnosticado con apendicitis y peritonitis aguda.

De acuerdo a información proporcionada por Sara Meléndez Arenas a medios de comunicación, el menor Sebastián "N" presentó un dolor estomacal el 6 de agosto de 2025, luego de irse de vacaciones con su hermano mayor, por lo que fue llevado por su papá a la Clínica 2 del IMSS, ahí lo canalizaron para el Hospital IMSS La Margarita.

En dicho nosocomio fue diagnosticado con apendicitis y peritonitis aguda por lo que fue operado por los médicos en turno; Posteriormente Sebastian fue dado de alta y regresó a casa, sin embargo, continuaba con molestias y comenzó a presentar vómito.

Noticia relacionada: Muere Bebé en el Vientre de su Madre en Puebla; Hospital Emite Comunicado

Denuncian presunta negligencia médica en el Hospital IMSS La Margarita de Puebla

El 18 de agosto del 2025 el menor fue llevado nuevamente al HGZ No.20 IMSS La Margarita, en donde los médicos que lo atendieron esta vez dijeron que estaba muy grave y lo tenían que intubar. De acuerdo a la madre del adolescente, le realizaron diferentes estudios y ante los resultados lo tuvieron que volver a operar.

La familiar mencionó que a Sebastián le hicieron una cirugía de emergencia, supuestamente por la propagación de una bacteria que le paralizó diversos órganos vitales, lamentablemente el desenlace fue fatal.

Sara Meléndez aseguró que una doctora le dijo que a su hijo le encontraron un litro de pus en el abdomen, y al cuestionar las razones le respondieron que cada cirujano realizaba operaciones de manera distinta.

Presuntamente, al menor le dejaron un pedazo de apéndice lo que le habría generado la pus que finalmente le cobró la vida. De acuerdo al acta de defunción, Sebastián de 14 años de edad murió por un choque séptico a causa de apendicitis y peritonitis aguda.

Investigan Muerte de Bebé por Presunta Negligencia Médica en Puebla

IMSS Pueble emite comunicado sobre el caso de Sebastián "N" quien murió tras complicaciones médicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Puebla emitió un comunicado respecto al caso de Sebastian en donde confirmó que el menor tuvo complicaciones posteriores a un procedimiento quirúrgico por lo que la unidad médica inició una revisión clínica y administrativa integral para analizar cada etapa del proceso de atención brindado en el Hospital La Margarita.

El IMSS Puebla resaltó que debido a los resultados del análisis se determinaron y aplicaron las responsabilidades administrativas conforme a la normatividad vigente. Además, aclaró que el Instituto entregó de manera oportuna a la Fiscalía General del Estado la información requerida, y mantienen disposición de colaboración para el esclarecimiento de los hechos.

Al respecto la Fiscalía General del Estado de Puebla no se ha pronunciado al respecto, sin embargo la familia de Sebastián exige que se haga justicia por esta perdida irreparable.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS