Muere Trabajador por Caída de una Escalera Metálica en Plaza Comercial de Puebla

Un grave accidente provocó la muerte de un trabajador en la plaza comercial Cruz del Sur, ubicada en el Bulevar Forjadores de la ciudad de Puebla; cerca del mediodía de este martes 3 de marzo, el hombre cayó de una escalera metálica cuando realizaba trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador de aproximadamente 40 años de edad se prescipitó al vacío junto con la escalera con la que realizaba labores de mantenimiento en una luminaria de la plaza comercial.

Noticia relacionada: Mujer Sale Proyectada del Transporte Público y Muere al Día Siguiente; Buscan al Chofer

Muere hombre adulto por caída de una escalera en la plaza comercial Cruz del Sur de Puebla

Testigos informaron que el hombre sobrevivió a la caída pero tenía un fuerte golpe en la cabeza y sangraba de la nariz. A las 12:12 del día paramédicos a bordo de la ambulancia de SUMA 278, auxiliaron a la víctima pero ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo fue cubierto con una sábana.

Muere Hombre por Caída de Edificio en San Martín Texmelucan, Puebla

Acordonan estacionamiento de plaza comercial en Puebla por muerte de un trabajador

Policía Estatal acordonó el sitio y confirmó el fallecimiento del trabajador masculino, mientras que se espera la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente que provocó la muerte de un hombre en el estacionamiento de la plaza comercial Cruz del Sur en la colonia Santa Cruz Guadalupe de Puebla capital.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR