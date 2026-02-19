Mujer Sale Proyectada del Transporte Público y Muere al Día Siguiente; Buscan al Chofer

Un accidente luego de una presunta negligencia por parte de un chofer de transporte público enluto a una familia en Puebla, Laura Silva Cervantes murió un día después luego de sufrir una caída cuando iba a bordo de la U-15 de la Ruta 4 en la colonia Loma Bella.

El sobrino de la víctima subió un video a redes sociales para dar a conocer este lamentable hecho para que se haga justicia pues asegura que después del incidente el conductor, a quien él señala como responsable, no fue detenido. Esto dijo.

A mi tía la mato la unidad 15 de la Ruta 4(...) necesitamos su ayuda.

Mujer muere tras sufrir caída del Transporte Público en la colonia Loma Bella de Puebla

De acuerdo a su testimonio, Laura abordó el microbús el día 16 de febrero en la colonia Loma Bella, sin embargo, presuntamente el chofer dejó la puerta abierta y arrancó a alta velocidad. En una curva más adelante, la mujer salió eyectada y terminó en el suelo.

Laura Silva sufrió diversas heridas, entre la más grave fue una fractura en la cabeza de 12 centímetros, lo que lamentablemente le causó su muerte el día 17 de febrero a las 3:18 de la mañana.

Brandon Silva, familiar de la víctima dio a conocer que en el dictamen de la muerte de su tía especificaron que fue a causa de un hematoma subdural por un traumatismo craneoencefálico a consecuencia de un hecho de tránsito.

Piden justicia por muerte de Laura Silva, buscan a chofer que presuntamente dejó la puerta abierta

Además, pidió justicia por la muerte de Laura pues menciona que los policías abordo de la patrulla PDLC-141 dejaron en libertad al chofer de la Ruta 4 y únicamente aseguraron la unidad. Esto mencionó Brandon.

Lamentablemente hoy en Puebla los camiones son escasos y los choferes les vale si suben o no a más gente, por eso les pedimos apoyo

El familiar de la hoy fallecida solicita ayuda a la ciudadania para ubicar al conductor de la Ruta 4 pues nadie ha respondido por este caso.

