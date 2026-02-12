Agregan Dos Nuevos Recorridos de Transporte Público Provisional y Taxi Colectivo en Puebla

A partir de este jueves 12 de febrero, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla incorpora dos nuevos recorridos al esquema de transporte temporal que opera en la capital poblana.

En NMás Puebla te explicamos la nueva ruta que se habilitará desde la zona de Galaxia La Calera y sus destinos, tanto de los microbuses como de los taxis colectivos.

Anuncian dos nuevos recorridos del esquema de transporte temporal en Puebla

El primer servicio será cubierto por taxis colectivos bajo la tarifa de 20 pesos, siguiendo un trayecto Galaxia La Calera–Plaza Dorada, en tres horarios: de 6:00 a 10:00 horas, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

El segundo recorrido adicional, se suma a las unidades de transporte público temporal, y la ruta será de Galaxia La Calera, pasando por lomas de San Miguel, hasta Plaza Dorada, con servicio de 6:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Suman 15 sitios temporales de y 5 corredores con servicio de autobuses en Puebla

Con esta ampliación, ya son en total 15 sitios de taxis autorizados y 5 puntos de autobuses que forman parte de este esquema temporal implementado para fortalecer la conectividad en zonas estratégicas de la ciudad.

La dependencia estatal señaló que estas acciones facilitarán los traslados de usuarios en horas de mayor demanda y garantizar servicio ordenado y regulado.

Invitan a la ciudadanía a utilizar exclusivamente los sitios autorizados para evitar irregularidades y viajar con mayor seguridad.

Con información de Franco Arteaga

JAPR