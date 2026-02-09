Habrá Microbuses y Taxis Colectivos Temporales ante la Falta de Transporte Público en Puebla

Para garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios, la Secretaría de Movilidad y Transporte, activó transporte público alternativo temporal en colonias afectadas por la falta de unidades, con el objetivo de garantizar el traslado de usuarios.

En NMás Puebla, te explicamos la operación del servicio alternativo, el costo y los horarios, así como las vías para abordar y descender de las unidades.

Noticia relacionada: Colapsa Transporte Público tras Retraso de Unidades por Paro en Puebla

Implementa Gobierno de Puebla transporte alternativo ante la falta de cumplimiento de la revista vehicular del servicio público

El gobernador Alejandro Armenta reiteró que el transporte público es un servicio en el que la prioridad es la seguridad de los poblanos. Refrendó su compromiso de apoyar a transportistas para que mejoren sus unidades, con programas como el que otorga recurso a fondo perdido para el enganche de unidades nuevas.

Cabe mencionar que existen concesionarios que acudieron con orden y sentido de corresponsabilidad a cumplir con la revista vehicular. Los beneficios que otorga el Gobierno de Puebla están dirigidos a quienes cuentan con una o dos unidades, mientras que aquellos que tienen 500 o más y que se niegan a la regularización, formaron parte de prácticas de corrupción.

Noticia relacionada: Manifestación contra Revista Vehicular Paraliza el Transporte Público en Puebla

Vías de servicio emergente y provisional para la movilidad en Puebla ¿Cómo funcionará y cuánto costará?

Las rutas son operadas por empresas de autobuses ADO y Estrella Roja, con paradas cada 300 metros, en horarios de de 6:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La tarifa es de 8.50 pesos; 6 pesos para estudiantes, 4 pesos para personas con INAPAM y gratuito para personas con discapacidad.

Esta mañana se informó que se habilitarán cuatro vías de servicios emergentes y provisionales:

La primera ruta corresponde al corredor 16 de septiembre , el cual atiende la zona sur de la ciudad

corresponde al corredor , el cual atiende la zona sur de la ciudad La segunda vía es el corredor Xonacatepec , con inicio en plaza vía San Sebastián y retorno a la altura de la Cruz Roja para conectar la zona nororiente de la capital.

es el corredor , con inicio en y retorno a la altura de la Cruz Roja para conectar la zona nororiente de la capital. La tercera ruta será bajo la ampliación temporal del recorrido de la ruta CREE- Madero

será bajo la ampliación temporal del recorrido de la ruta CREE- Madero El cuarto recorrido se trata de mantener en operación el servicio de transporte temporal en el área lateral de la Recta a Cholula.

Autorizan operación de taxi colectivo en Periférico de Puebla con tarifa de 20 pesos

Como medida complementaria se habilitarán 14 sitios temporales de taxi, con un parque vehicular de 210 unidades, los cuales ofrecerán viajes grupales con una tarifa de 20 pesos por persona.

Autorizan Taxi Colectivo en Periférico Ecológico con Tarifa de 20 Pesos

En rueda de prense se insistió en que estas acciones atienden el compromiso de otorgar un servicio de transporte público más ordenado, eficiente y más seguro para todas y todos, lo que garantiza el derecho a la movilidad.

Habrá servicio de transporte público provisional mientras se regularizan los concesionarios en Puebla

La dependencia informó que el padrón actual es de 24 mil 730 concesionarios y permisionarios; de ellos, 16 mil 514 cumplieron con la revista vehicular y 3 mil 321 participaron en el censo, sumando 21 mil 786 trámites cumplidos.

Mientras tanto, 3 mil 137 vehículos no presentaron la revista, a pesar de tener pagos al corriente y unidades vigentes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR