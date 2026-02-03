Manifestación contra Revista Vehicular Paraliza el Transporte Público en Puebla

Puebla comenzó el día con caos en el transporte público en diferentes paradas de la metrópoli, luego de la amenaza de un paro masivo; Varios transportistas suspendieron su servicio por lo que usuarios se vieron severamente afectados.

Desde muy temprano las paradas en puntos céntricos como Avenida Las Torres, La Margarita, Plaza San Pedro, Esteban de Antuñano y muchas mas, se veían con largas filas de personas quienes esperaban la llegada de las rutas.

Microbuses y camionetas que pasan cada diez minutos tardaban más de 45 minutos en llegar debido a esta protesta en contra de los operativos para verificar que las unidades hayan pasado la revista vehicular.

Colapsa Transporte Público tras Retraso de Unidades por Paro en Puebla

Manifestación de choferes y concesionarios de transporte público en Puebla

Al rededor de las 11:00 de la mañana, concesionarios y choferes se congregaron en la colonia La Paz, sobre la Avenida Rosendo Márquez, frente a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado para dialogar con las autoridades respecto a estos operativos.

Manifestación de transportistas frente a la Secretaria de Movilidad. Foto: X @RobertoMH_

La Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP) pide frenar estas supervisiones que buscar sacar de circulación a más de 20 mil unidades, debido a que esto no solo los afecta a ellos, si no también a la demanda del servicio. Cabe destacar que la Secretaría de Movilidad y Transporte también anunció multas de hasta 25 mil pesos para quien incumpla este programa.

Gobierno de Puebla asegura que hubo estímulos para cumplir con la revista vehicular

A pesar de que los transportistas dieron aviso sobre el paro para este 3 de febrero, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se negó a caer en "chantajes" pues asegura que sí hubo facilidades y estímulos económicos para cumplir con el trámite, por lo que descartó cualquier prórroga.

De igual forma, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, mencionó que no había pretextos para no cumplir con la revista vehicular que busca regularizar el transporte público en Puebla, por los que aunque están abiertos al diálogo, su objetivo será el el bienestar de los usuarios. Esto agregó.

El programa tiene metas claras, modernizar las unidades para contar con vehículos más seguros y eficientes.

Silvia Tanús también aclaró que este programa busca regularizar concesiones y permisos con certeza jurídica y fortalecer la profesionalización de choferes. Además recalcó que entre los estímulos para que cumplieran con el programa se eliminaron los adeudos acumulados por pago de derechos permitiendo que miles de transportistas regularizaran su situación, también, se estableció el costo 0 en cuestión de trámites de los vehículos.

Con información de N+

MCS