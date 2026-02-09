Manifestantes Bloquean la Circulación en Vialidad Principal de Puebla Capital

Un grupo de aproximadamente 50 personas se manifestó bloqueando la circulación vehicular en el Bulevar 5 de Mayo de la ciudad de Puebla al mediodía de este lunes 9 de febrero de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los quejumbrosos exigen mejoras en el transporte público de esta urbe ya que en sus palabras, las unidades que circulan muestran deficiencias graves.

Manifestantes Bloquean el Paso Vehicular en el Bulevar 5 de Mayo de Puebla

Fue cerca del mediodía de este lunes que aproximadamente 50 manifestantes decidieron cerrar la circulación en el Bulevar 5 de Mayo de la capital poblana, para pedir mejoras en el transporte público.

De acuerdo con ellos, las unidades que ofrecen el servicio en la ciudad muestran deficiencias que impiden una atención plena a los usuarios, por lo que exigen mayor vigilancia en este rubro.

Tránsito Municipal de Puebla abandera zona bloqueada en Puebla Capital

Elementos de la Dirección General de Control de Tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla se encuentran en el punto para agilizar la movilidad y garantizar la seguridad vial.

Hasta el momento ni las autoridades municipales ni la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) estatal se han pronunciado acerca de esta manifestación en una de las vialidades más importantes de la capital poblana.

Con información de N+

GMAZ