Manifestantes Bloquean Terminal de Metrobús en Bulevar Valsequillo de Puebla

La tarde de este viernes 6 de febrero de 2026 un grupo de manifestantes bloqueó el paso al metrobús de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en la Terminal Valsequillo.

De acuerdo con las autoridades se están haciendo una serie de cierres de circulación sobre distintos puntos del Bulevar Valsequillo para salvaguardar la seguridad de los quejumbrosos.

Bloqueo por Manifestación en Terminal de RUTA en Bulevar Valsequillo de Puebla

Suspende operación la Línea 3 de RUTA en Puebla por bloqueo en Bulevar Valsequillo

Un grupo de manifestantes decidió bloquear el paso a las unidades de la Línea 3 de la RUTA en la terminal Valsequillo, impidiendo la operación de este sistema de transporte público.

A través de sus redes sociales la administración de RUTA Puebla dio a conocer que dicha terminal y la estación Fragua se encontraban inhabilitadas, reactivando los recorridos en el paradero Arboledas.

Policía Municipal de Puebla implementa cierres de circulación en Bulevar Valsequillo ante manifestación

Ante la manifestación que impide el funcionamiento del metrobús en el Bulevar Valsequillo de la capital poblana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó cierres de circulación en los siguientes puntos:

• Bulevar Valsequillo y 24 Sur

• Bulevar Valsequillo y Periférico

• Bulevar Valsequillo y Cerrada Lázaro Cárdenas

Asimismo dieron a conocer que elementos de la Dirección General de Control de Tránsito se encuentran en los cruces mencionados para agilizar la movilidad y garantizar la seguridad vial.

