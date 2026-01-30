Manifestantes Cierran Carretera Frente a la Central de Abasto de Puebla

La tarde de este viernes 30 de enero de 2026 un grupo de manifestantes decidió bloquear la circulación de la Vía Corta a Santa Ana en ambos carriles a la altura de la Central de Abasto de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, los quejumbrosos solicitaron la llegada de personal de la Secretaría de Gobernación del Estado (SEGOB) para poder entregar sus demandas, llegar a un acuerdo y poder liberar la vialidad.

Grupo de personas bloquea ambos sentidos de la Vía Corta a Santa Ana de Puebla

Fue aproximadamente a las 13:00 horas de este viernes que personas presuntamente dedicadas al comercio informal decidieron bloquear ambos carriles de la Vía Corta a Santa Ana en forma de protesta.

El tráfico también está afectando del lado de la entidad de Tlaxcala, ya que se reportan largas filas de vehículos a la altura del municipio de San Pablo del Monte, colindante con la capital poblana.

Según los protestantes, esperan que llegue el personal de la SEGOB Puebla para poder llegar a un acuerdo, ya que supuestamente no fueron tomados en cuenta para la construcción de una obra que les afectaría.

Al lugar de los hechos, en la colonia Villa Frontera de la capital poblana, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, para agilizar la movilidad y garantizar el bienestar del grupo de personas.

Las autoridades solicitan a los conductores que tengan que atravesar por dicho tramo carretero que opten por tomar vías alternas, ya que se desconoce la hora en que se puedan retirar los manifestantes.

