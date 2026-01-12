Bloquean con 20 Unidades de Carga una Caseta en la Autopista Puebla-Tlaxcala

Este lunes 12 de enero de 2026, trabajadores afiliados a diferentes sindicatos tlaxcaltecas, bloquearon el paso con al menos 20 unidades de carga en la Caseta de Zacatelco ubicada sobre la autopista Puebla-Tlaxcala.

De acuerdo con los manifestantes la obra para ampliar dicha vialidad debió ser adjudicada a una agrupación de Tlaxcala y no a entidades externas.

Bloquean con unidades de carga la caseta de Zacatelco en la autopista Puebla-Tlaxcala

Aproximadamente al mediodía de este lunes, integrantes de diferentes agrupaciones sindicales, cerraron el paso de la Caseta de Zacatelco en la autopista Puebla-Tlaxcala.

Los quejumbrosos colocaron por lo menos 20 unidades pesadas con pancartas que decían Los trabajos de Tlaxcala son para los tlaxcaltecas, sobre la vialidad para bloquearla, exigiendo que la obra de rehabilitación de dicho tramo le sea adjudicada a una agrupación tlaxcalteca.

Cierre en Ambos Sentidos de Autopista Puebla-Tlaxcala por Conflicto entre Sindicatos

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal tanto de Puebla como de Tlaxcala para resguardar la seguridad de los trabajadores que se encuentran protestando en dicha autopista.

Cabe destacar que los trabajos de ampliación de la autopista Puebla-Tlaxcala no fueron detenidos, ya que la agrupación adjudicada continúa laborando sobre la misma vialidad pero del lado de la entidad poblana.

Los trabajos continúan sobre la Autopista Puebla-Tlaxcala del lado de la entidad poblana. Foto: N+

Bloquean autopista México-Puebla por desaparición de una adolescente

El pasado 10 de enero sobre la autopista México-Puebla fue paralizada la circulación en ambos sentidos por bloqueo de manifestantes, derivado de la desaparición de una joven identificada como Andrea "N".

Bloqueo en Autopista México-Puebla por Menor Desaparecida; Andrea "N" Fue Localizada

El cierre continuó por varias horas, y tras un diálogo con familiares de la presunta víctima, la vialidad fue liberada, mientras que el Gobierno del Estado de Puebla informó que intensificó las acciones de búsqueda, teniendo éxito con su localización el día domingo.

